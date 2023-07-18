Экс-защитнику молодежки ЦСКА разбили голову в баре

«По словам источников Артур отправился в бар вечером 25 июня. Посиделки затянулись и около часа ночи недалеко от компании Артура села другая весёлая и шумная компания. По словам очевидцев, уже ближе к трём часам, Шепельков повернулся и посмотрел в сторону другого столика. Вскоре один из мужчин, сидевших там подошел к Артуру и стал предъявлять ему, почему он на него так смотрит. Полюбовно эта история закончиться уже не могла и началась драка. В итоге мужчина взял со стола пивную кружку и ударил Шепелькова по голове. Мужчина, ударивший хоккеиста задержан. Им оказался 49-летний уроженец Армении Мартур Мкртчян», — сказано в сообщении.