Экс-защитнику молодежки ЦСКА разбили голову в баре

Экс-защитнику молодёжки ЦСКА разбили голову в баре, хоккеист попал в реанимацию — Источник
Экс-защитник молодёжки ЦСКА «Красная Армия» Артур Шепельков попал в реанимацию в Москве, сообщает телеграм-канал «Мутко Против».
«По словам источников Артур отправился в бар вечером 25 июня. Посиделки затянулись и около часа ночи недалеко от компании Артура села другая весёлая и шумная компания. По словам очевидцев, уже ближе к трём часам, Шепельков повернулся и посмотрел в сторону другого столика. Вскоре один из мужчин, сидевших там подошел к Артуру и стал предъявлять ему, почему он на него так смотрит. Полюбовно эта история закончиться уже не могла и началась драка. В итоге мужчина взял со стола пивную кружку и ударил Шепелькова по голове. Мужчина, ударивший хоккеиста задержан. Им оказался 49-летний уроженец Армении Мартур Мкртчян», — сказано в сообщении.
На счету 25-летнего защитника в МХЛ 163 матча, в которых он набрал 17 (3+14) очков. Также Шепельков сыграл 46 матчей за «Ижевск» в ВХЛ.