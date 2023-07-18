Экс-хоккеисту ЦСКА разбили голову пивной кружкой

В Москве попал в реанимацию бывший игрок клуба МХЛ «Красная Армия» Артур Шепельков. В одном из столичных баров ему разбили голову пивной кружкой, пишет «Советский спорт».

Инцидент произошел в центре Москвы, на Лубянке. Шепельков находился в баре до 3 часов ночи. По словам очевидцев, он «просто посмотрел в сторону другого столика».

Одному из мужчин, которые за ним сидели, не понравилось внимание со стороны спортсмена. Он подошел и поинтересовался, почему Артур смотрит на него.

Словесная перепалка закончилась тем, что мужчина схватил со стола пивную кружку и сильно ударил Шепелькова. После инцидента хоккеист был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Позже выяснилось, что дебоширом оказался некий Мартур Мкртчян.

Напомним, что в составе «Красной Армии» хоккеист играл, начиная с сезона-2015/2016 по сезон-2018/2019. В составе юных армейцев выступил на Кубке мира 2017 года. Спортивную карьеру завершил в 2019 году.