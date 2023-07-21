Агент Худобина рассказал, как обстоят дела с трудоустройством вратаря в КХЛ

«Ситуация с Антоном Худобиным пока без изменений. Будем сейчас смотреть. В Минске до сих пор ищут вратаря.



Ждём «Ладу». Сейчас в команде много игроков, должна быть двусторонка. После субботы мы должны созвониться и определиться – с какими игроками они идут дальше, какой будет бюджет. «Лада» ещё ищет легионеров», — приводит слова Черных «РБ Спорт».