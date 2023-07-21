Лучший вратарь ЧМ-2009 стал тренером минского ХК «Динамо»

Мезин начал тренерскую карьеру в 2015 году. Пять сезонов (2015–2017, 2019–2022) работал в минском «Динамо». Также он входил в тренерские штабы челябинского «Трактора» (2018–2019) и «Автомобилиста» (2022–2023).

В качестве вратаря с 2009 по 2012 год Мезин играл за минское «Динамо». Он провёл за белорусский клуб в КХЛ 100 матчей. Голкипер выступал на трёх Олимпиадах и на 15 чемпионатах мира в составе сборной Беларуси. Также он защищал цвета «Нюрнберга», «Берлина», «Ак Барса», СКА, «Салавата Юлаева», магнитогорского «Металлурга», «Локомотива», «Трактора», «Авангарда» и других клубов.