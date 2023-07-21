Нападающий СКА пропустит весь следующий сезон КХЛ из-за травмы

«Артём Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон из-за повреждения, он внесён в список травмированных до конца чемпионата-2023/2024. СКА – это одна большая семья, своих мы не бросаем. Продолжим выполнять все контрактные обязательства перед Артёмом и будем с нетерпением ждать его восстановления и возвращения в строй в наилучшей форме. Очень надеюсь на самый позитивный итог и что Артем всё же сможет вопреки всем прогнозам выйти на лёд уже в этом сезоне.



За четыре с половиной года в СКА Артём показал себя классным нападающим, настоящим профессионалом и отличным парнем. Желаю ему полностью восстановиться и как можно скорее вернуться на свой прежний уровень и даже превзойти его. Артём, вся команда с тобой! Мы обязательно ещё сыграем вместе и победим!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.