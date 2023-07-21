Стал известен состав сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи

Федерация хоккея России (ФХР) на сайте объявила состав сборной России до 23 лет на турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open. Турнир пройдет с 3 по 8 августа на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.
Состав национальной команды выглядит следующим образом:
Вратари: Сергей Иванов, Артемий Плешков (оба — СКА), Никита Подлягин («Авангард»); Защитники: Никита Смирнов («Динамо» Минск), Никита Евсеев, Всеволод Альметкин (оба — «Ак Барс»), Владимир Грудинин, Артем Барабоша (оба — ЦСКА), Даниил Иванов («Спартак»), Роман Юзбашян («Сочи»), Михаил Гуляев («Авангард»), Артем Проничкин («Торпедо»), Никита Баклашев («Динамо» Москва); Нападающие: Станислав Яровой («Витязь»), Роман Абросимов («Северсталь»), Илья Чефанов («Металлург» Новокузнецк), Дмитрий Бучельников, Матвей Кабуш, Иван Демидов, Григорий Кузьмин, Семен Синяткин, Семен Демидов, Даниил Лазутин (все — СКА), Андрей Никонов, Никита Буруянов (оба — «Динамо» Москва), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов (ЦСКА), Данила Климов («Сочи»).
На турнире сборная России сыграет с «Сочи», «Адмиралом», «Авангардом» и СКА. Источник:Официальный сайт ФХР