Главный тренер «Авангарда» поделился ожиданиями от нового сезона

«Конечно, много игроков ушло, много новичков, но это уже история. Естественно, есть волнение, потому что много изменений, но этих волнений с каждым днём всё меньше, потому что узнаёшь ребят, видишь, что наши новички в хорошей форме, голодные по-хорошему, понимают, что такое «Авангард». И сегодня, когда увидели на тренировке столько много болельщиков, они ещё больше будут это понимать. Что касается меня, то я уже в прошлом году чувствовал, что Омск – мой город, «Авангард» — моя команда. Было некоторое стеснение, но это очень приятно, когда тебя так встречают.



«Авангард» будет агрессивной, активной командой, которая будет стараться побеждать в каждом матче. Это команда единомышленников, в которой каждый значим, может развиваться. Это команда-семья с целью выиграть Кубок Гагарина.



Надеюсь, что стиль «Авангарда» изменится. В том плане, что будем более агрессивно играть, меньше делать откатов, построений, к тому же сейчас за своими воротами нельзя стоять. У нас, может, не все ребята большого роста, но они очень быстрые, и нам нужно использовать их катание», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.