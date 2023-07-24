Главный тренер «Авангарда» поделился ожиданиями от нового сезона

«Надеюсь, наш стиль изменится». Главный тренер «Авангарда» — об ожиданиях от нового сезона
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от нового сезона.
«Конечно, много игроков ушло, много новичков, но это уже история. Естественно, есть волнение, потому что много изменений, но этих волнений с каждым днём всё меньше, потому что узнаёшь ребят, видишь, что наши новички в хорошей форме, голодные по-хорошему, понимают, что такое «Авангард». И сегодня, когда увидели на тренировке столько много болельщиков, они ещё больше будут это понимать. Что касается меня, то я уже в прошлом году чувствовал, что Омск – мой город, «Авангард» — моя команда. Было некоторое стеснение, но это очень приятно, когда тебя так встречают.
«Авангард» будет агрессивной, активной командой, которая будет стараться побеждать в каждом матче. Это команда единомышленников, в которой каждый значим, может развиваться. Это команда-семья с целью выиграть Кубок Гагарина.
Надеюсь, что стиль «Авангарда» изменится. В том плане, что будем более агрессивно играть, меньше делать откатов, построений, к тому же сейчас за своими воротами нельзя стоять. У нас, может, не все ребята большого роста, но они очень быстрые, и нам нужно использовать их катание», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.