Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе вратаря Судницина

Соглашение с 35 летним голкипером рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Судницин провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Нефтехимик», одержал 10 побед при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,75. В плей офф вратарь сыграл три встречи. Всего в КХЛ хоккеист провел 277 матчей.