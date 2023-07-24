Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе вратаря Судницина

Магнитогорский «Металлург» объявил о переходе голкипера Судницина
Российский вратарь Александр Судницин стал игроком магнитогорского «Металлурга», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 35 летним голкипером рассчитано на один сезон.
Судницин по ходу карьеры выступал за нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», омский «Авангард», шведский «Оскарсхамн».
В минувшем сезоне Судницин провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Нефтехимик», одержал 10 побед при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,75. В плей офф вратарь сыграл три встречи. Всего в КХЛ хоккеист провел 277 матчей.