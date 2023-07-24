«Салават» заинтересован в Гальченюке, обвиненном в нескольких преступлениях

«Активизировали переговоры насчёт Гальченюка? Мы сообщили агенту о нашей заинтересованности. Но пока не более. Пока он своими делами занимается, мы не знаем, как будут развиваться события. Мы как бы завесили звонок, будет — мы рассмотрим. Бюджет для этого есть. Непонятно, какое у него ещё состояние.



Сложно судить о человеке, ситуации, когда не знаешь её полностью. Там всё может быть. Интерпретация тех же полицейских тоже может быть разная. Пока сложно судить. Посмотрим, как человек будет готов", — приводит слова Баширова «Спорт-экспресс».