Бывший нападающий СКА и «Локомотива» продолжит карьеру в Словакии

Прошлый сезон 30-летний форвард провёл в России, выступая в ВХЛ за «Тамбов», «Южный Урал» и «Динамо» Санкт-Петербург. Суммарно Сигарёв сыграл в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых забил шесть голов и набрал 16 результативных баллов.

Отметим, что Сигарёв в КХЛ поиграл за СКА, «Адмирал», «Локомотив» и «Сибирь». Суммарно нападающий принял участие в 203 встречах в рамках регулярных чемпионатов, в которых набрал 62 (30+32) очка. На его счету также 17 матчей в плей-офф, где он забил один гол. Сигарёв также выступал за молодёжную сборную России, с которой завоевал бронзу МЧМ-2013 в Уфе.