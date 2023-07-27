Плющев назвал новые правила в КХЛ "имитацией бурной деятельности"

«Люди судейского корпуса обещали профессиональные реформы, а организовали любительский балаган. Гора родила мышь. Только одно новое правило — по делу. Всё остальное — имбурде, имитация бурной деятельности. Обещания реформ надо выполнять. Но, если не хватает профессионализма, остаётся имитировать.



Правила хоккея вырабатывались десятилетиями, они написаны потом и кровью игроков и тренеров, их нужно уважать. Настрой по их изменению должен быть консервативным и очень ответственным. С этой точки зрения введение штрафа за открытую лавочку является обоснованным. В прошедшем сезоне были моменты, которые это правило продиктовали. Оно действительно написано кровью. Все остальные новинки — мягко говоря, сомнительные.



Правило трёх секунд за нахождение в трапеции за своими воротами взято с потолка. Оно искусственное, поскольку вмешивается в объективный ход игры. Приведёт к упрощению игры и пулянию шайбы по бортам, из-за чего наш хоккей в последние годы и так страдает. Скандалы с удалениями по этому правилу гарантированы.



Ещё одно искусственное вмешательство в ход игры. В концовке периода команда пласталась, не давая реализовать большинство, игроки бросались под шайбы. И всё это для того, чтобы с начала следующего периода тебе в зону опять автоматически привезли вбрасывание?» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.