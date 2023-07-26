В ХК «Локомотив» назвали причину расставания с Алексеем Марченко

«Почему расстались с Алексеем Марченко? Травма, её рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать. Хоккей – жёсткий бизнес. Хоккеисты, по большом счёту, продают своё здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина. Хочу пожелать Лёхе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше», — цитирует Никитина сайт КХЛ.