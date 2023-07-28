Овечкина включили в топ-8 игроков, повлиявших на НХЛ после драфта

Журналист Колтон Дэвис в статье на сайте Daily Faceoff составил список из восьми действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые повлияли на Лигу сразу после своего драфта.

Дэвис включил в этот список российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Присутствие Овечкина оживило франшизу. Его энергичный стиль игры и действия в атаке принесли команде и болельщикам азарт и энергию. Он быстро стал лицом «Кэпиталз» и неотъемлемой частью их будущего успеха», — написал Дэвис.

Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ в сезоне-2005/06. В 2018 году вместе со «столичными» он выиграл Кубок Стэнли.

В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.