Овечкина включили в топ-8 игроков, повлиявших на НХЛ после драфта

Журналист Колтон Дэвис в статье на сайте Daily Faceoff составил список из восьми действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые повлияли на Лигу сразу после своего драфта.
Дэвис включил в этот список российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Присутствие Овечкина оживило франшизу. Его энергичный стиль игры и действия в атаке принесли команде и болельщикам азарт и энергию. Он быстро стал лицом «Кэпиталз» и неотъемлемой частью их будущего успеха», — написал Дэвис.
Также в список вошли Сидни Кросби, Патрик Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс.
Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ в сезоне-2005/06. В 2018 году вместе со «столичными» он выиграл Кубок Стэнли.
В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.