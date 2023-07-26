Агент Антона Худобина прокомментировал ситуацию с трудоустройством вратаря в КХЛ

«Ситуация с трудоустройством Антона Худобина в КХЛ развивается в позитивном ключе. Мы разговариваем с рядом клубов. Сейчас Антон тренируется в Красноярске и готовится к сезону», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.