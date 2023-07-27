Ротенберг обратился к Путину после получения Ордена Почета

«В четверг я принял участие в форуме «Россия — Африка», где выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки». Благодарю организаторов мероприятия, Минспорта и ОКР за оказанную честь и возможность подискутировать на такой важной площадке.



В рамках форума министр спорта РФ Олег Васильевич Матыцин вручил мне Орден Почёта, к которому в феврале меня представил Президент нашей страны Владимир Путин. Данная награда — общая заслуга всех, кто был рядом со сборной России во время двух предыдущих зимних Олимпиад — победного Пхёнчхана-2018 и серебряного Пекина-2022. Огромное спасибо Алексею Миллеру, Аркадию Ротенбергу, Владимиру Потанину, Владиславу Третьяку и всем, кто помогает развивать российский хоккей! И, конечно, невероятная благодарность капитану нашего вида спорта, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.