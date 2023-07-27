«Авангард» по буллитам одолел «Омские крылья» в первом матче межсезонья

В Омске закончился предсезонный матч между «Авангардом» и «Омскими крыльями». Победу по буллитам одержал «Авангард» со счётом 6:5.

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На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Игорь Мартынов с передач Дмитрия Соловьёва и Михаила Гуляева.

На седьмой минуте второго периода Егор Сердюк сравнял счёт в игре. Спустя две минуты Игорь Мартынов вывел «Авангард» вперёд. Через 10 минут Кирилл Панюков с передач Никиты Михайлова и Кирилла Спиценко сделал счёт 3:1.

В начале третьей двадцатиминутки Игорь Гераськин с передач Дмитрия Соколова забросил четвёртую шайбу номинальных хозяев. В середине третьего периода Николай Хворов и Кирилл Устинов сделал счёт 4:3. На 13-й минуте периода Денис Венгрыжановский с передач Глеба Трикозова и Игоря Мартынова забил пятый гол «Авангарда». На 16-й минуте периода Максим Казаков сократил отставание до минимума. В конце третьего периода Дмитрий Шешин с передач Егора Сердюка и Артёма Мурылёва сделал счёт 5:5.

В серии буллитов сильнее оказался «Авангард».