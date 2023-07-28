СКА изобразил Ротенберга и игроков команды в виде персонажей «Оппенгеймера»

Пресс-служба СКА в официальном телеграм-канале сделала выбор между фильмами «Барби» и «Оппенгеймер». Главного тренера санкт-петербургской команды Романа Ротенберга , а также нескольких хоккеистов изобразили в виде персонажей фильма Кристофера Нолана .

Отметим, что сейчас в социальных сетях ведётся активное противостояние между фанатами «Барби» и «Оппенгеймера». К 25 июля биографический триллер от культового режиссёра Кристофера Нолана уже преодолел отметку в $ 200 млн — фильм вышел в прокат 21 июля. К 27 июля романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более $ 500 млн. Оба фильма вышли в один день.