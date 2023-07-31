Голкипер Федотов будет выступать в НХЛ при признании контракта с "Филадельфией"

Сафонов Александр / Чемпионат В НХЛ и «Филадельфия» просят ИИХФ расторгнуть контракт Ивана Федотова

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В североамериканской лиге не будут настаивать на расторжение контракта россиянина с ЦСКА.

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Филадельфия Флайерз» желают расторгнуть контракт с российским вратарём Иваном Федотовым.

«НХЛ и «Флайерз» считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут по той причине, что он пропустил весь прошлый сезон из-за прохождения военной службы в ВС РФ. В настоящий момент ИИХФ рассматривает эту заявку», — написал журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».