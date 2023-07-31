Голкипер Федотов будет выступать в НХЛ при признании контракта с "Филадельфией"

Сафонов Александр / Чемпионат В НХЛ и «Филадельфия» просят ИИХФ расторгнуть контракт Ивана Федотова
В североамериканской лиге не будут настаивать на расторжение контракта россиянина с ЦСКА.
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Филадельфия Флайерз» желают расторгнуть контракт с российским вратарём Иваном Федотовым.
«НХЛ и «Флайерз» считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут по той причине, что он пропустил весь прошлый сезон из-за прохождения военной службы в ВС РФ. В настоящий момент ИИХФ рассматривает эту заявку», — написал журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
8 июля КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА . 26-летний россиянин заключил с армейцами контракт до 30 апреля 2025 года. Но ещё 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что у Федотова на сезон-2023/2024 есть действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз».