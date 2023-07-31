Николишин высказался о трагедии с 16-летним хоккеистом Родионовым

«У нас основным фактором при проведении соревнований в Москве является безопасность. Для этого строго обязательно прохождение углублённого медицинского обследования для каждого из участников соревнований, равно как дежурство скорой помощи на каждом матче, и мы это контролируем. Но именно от несчастных случаев не застрахован никто. То, что произошло с Валентином Родионовым, — огромная и невосполнимая трагедия для всего хоккея.



К сожалению, игроки иногда легкомысленно относятся к травмам, особенно к сотрясениям. Тут, конечно, важно, чтоб родители и тренеры были внимательны к игрокам. Они в первую очередь дети, а уже потом хоккеисты, без которых не выиграть матч», — цитирует Николишина ТАСС.