Агент Кэмерона Ли: он необычный канадец и чувствует себя русским

«Данная информация соответствует действительности. Нет, я не удивлён этим решением, потому что мы с Кэмероном обсуждали этот вопрос ещё с января. Это была общая инициатива, то есть и мы с ним про это говорили, и в клубе спросили, интересно ли нам. Не считаю, что это обход лимита.



А в целом Кэм — необычный канадец, он по духу очень близок к нам, к россиянам. Он хочет играть в Хабаровске и чувствует себя русским. Мы взяли паузу, все вместе подумали, прежде всего Кэм, и он очень обрадовался, что у него есть такая возможность — получить российский паспорт. С лимитом это никак не связано. Я считаю, что Кэм — душа команды, он необычный североамериканец. Думаю, и менеджеры, и ребята по команде это видят, что он очень близкий нам по духу.



В нашем случае он не обходит лимит, то есть он планирует долго играть в России. По поводу других клубов — он никогда не говорил, что ему что-то не нравится в «Амуре» и он хочет куда-то перейти. Ему, наоборот, очень нравится в Хабаровске, он чувствует себя русским, он считает эту страну своей. Даже можете обратить внимание: когда вновь он прилетел, у себя в соцсети, в сторис, выложил фотографию ледового дворца в Хабаровске и написал: «Рад вернуться на родину».



Я не знаю по поводу других иностранцев, но я вижу, что по человеческим, душевным качествам он очень близок ментально по духу именно к нам. То есть я это говорю не для красного словца, это у меня, наверное, такой первый иностранец, который очень близок к нам», — сказал Матвеев в интервью Metaratings.ru.