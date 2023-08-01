Российский нападающий СКА на этой неделе уедет в США, чтобы присоединиться к «Тампе»

«На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой — примерно за месяц до начала тренировочного лагеря. Он начнётся в начале сентября, и я хочу пораньше прилететь, чтобы поработать с тренерами, адаптироваться, решить бытовые вопросы, грубо говоря, с теми же банковскими картами, правами. Это тоже очень важно.



Английский язык я учу на протяжении последних трёх-четырёх месяцев, занимаюсь с репетитором. Сейчас приеду в Америку, там тоже продолжу, когда будет время», — приводит слова Грошева ТАСС.