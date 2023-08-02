В «Витязе» объяснили смену главного тренера после лучшего сезона в КХЛ

«Контракт Вячеслава Геннадьевича Буцаева истёк после окончания минувшего сезона и продлён не был. Мы просто решили идти этим путём. С нашей стороны последовало предложение Александру Васильевичу Завьялову. Нам импонировало, как он работал помощником. И руководством клуба было принято решение дать ему шанс проявить себя главным тренером. Мы выбрали данный путь и считаем, что он правильный. Время покажет, так ли это будет.



Мы бы хотели видеть более игровой и современный хоккей. На этом сейчас и строится весь тренировочный процесс команды. Ни для кого не секрет, что нужен зрелищный и смотрибельный хоккей. Александр Васильевич – опытный тренер, который много лет работал с очень хорошими наставниками. Помогал Петерису Скудре в «Торпедо», работал с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в «Ак Барсе». Поэтому он обладает огромным опытом и уже созрел для работы главным тренером», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.