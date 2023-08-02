Чемпион мира по хоккею Карл Седерберг завершил карьеру

«У меня была фантастическая карьера. Я был талантлив и весьма амбициозен и, возможно, немного опередил своё время, так как много работал. Я начал следил за своей физической формой и диетой уже на раннем этапе карьеры.



Я провёл в НХЛ почти 600 игр, и это было потрясающе. Я храню воспоминания обо всех игроках и людях, с котоырми я встречался. Я бы не променял это ни на что. Тогда золото ЧМ в Кельне 2017 был самым большим трофеем, который я смог выиграть. Выиграть чемпионат с «Мальмё» в 2006 году тоже было победой. Это было в самом начале моей карьеры, так что это было очень важно.



Я с нетерпением жду возможности больше участвовать в семейной жизни. Заниматься спортом конечно, но больше делать это ради здоровья. Этой осенью я начну изучать управление бизнесом», — цитирует Сёдерберга Expressen.