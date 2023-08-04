«Авангард» потерпел поражение в матче турнира Sochi Hockey Open с «Сочи»

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Михал Криштоф вывел сочинцев вперёд. очки за результативные передачи получили Глеб Корягин и Артём Аляев. На 48-й минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Сочи». Через 69 секунд Кирилл Петьков с передачи Артёма Аляева в третий раз огорчил вратаря омичей Андрея Мишурова. На 52-й минуте Либор Шулак после паса Ивана Игумнова отыграл один гол.