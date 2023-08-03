Умер бывший тренер хоккеистов Яшина и Хабибуллина

На 74-м году жизни умер заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба екатеринбургского «Автомобилиста».

О причинах смерти не сообщается.

Чумачек родился в Нижнем Тагиле. Он является воспитанником школы свердловского «Спартака». За время игровой карьеры он выступал за «Автомобилист», орский «Южный Урал», свердловский СКА и новоуральский «Кедр».

После завершения выступлений Герман Чумачек перешёл на тренерскую работу. Под его руководством занимались чемпион мира 1993 года Алексей Яшин, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин, олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов.