Вице-президент КХЛ: в России перестают появляться звезды уровня Капризова и Сергачева

Функционер заявил, что сейчас в российском хоккее существуют трудности с появлением талантливой молодёжи. Он отметил, что в настоящее время многие игроки получают контракты «по блату». По его словам, появляются тренеры, которые оценивают хоккеистов не с точки зрения мастерства, а с позиции выгоды, которую можно получить при их продвижении.