Вице-президент КХЛ: в России перестают появляться звезды уровня Капризова и Сергачева

Вице-президент КХЛ: в России перестают появляться звёзды уровня Капризова и Сергачёва
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейной вертикали Виталий Прохоров рассказал о проблемах с развитием молодых игроков в России.
Функционер заявил, что сейчас в российском хоккее существуют трудности с появлением талантливой молодёжи. Он отметил, что в настоящее время многие игроки получают контракты «по блату». По его словам, появляются тренеры, которые оценивают хоккеистов не с точки зрения мастерства, а с позиции выгоды, которую можно получить при их продвижении.
Другой проблемой Прохоров считает, замкнутость молодёжи в своих возрастных категориях, что негативно сказывается на их росте. Также появлению молодых хоккеистов препятствует дороговизна этого вида спорта.
«Если мы сможем нивелировать эти проблемы, сделаем большой шаг вперёд. А пока, как итог всех этих трудностей, мы видим, что у нас в стране перестают появляться звёзды. Давайте посчитаем наших реальных звёзд с 1997 года рождения до 2005. Капризов, Сергачёв, Свечников. Всё», – приводит слова Прохорова пресс-служба КХЛ.