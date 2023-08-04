Дубль Матвея Гуськова помог «Салавату» обыграть «Нефтехимик» в товарищеском матче

На 11-й минуте Алексей Монахов вывел гостей вперёд. На 25-й минуте Даниил Огирчук сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артём Пименов и Иван Дроздов. На 30-й минуте Матвей Гуськов, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На последней минуте второго периода Дмитрий Жукенов с передачи Александра Дергачёва восстановил равенство, забив при игре «пять на четыре». На 51-й минуте Даниил Скориков в третий раз огорчил вратаря Андрея Тихомирова. Точку в матче поставил Матвей Гуськов, забивший в пустые ворота.