«Сибирь» по буллитам одолела минское «Динамо» в контрольном матче
В Минске закончился предсезонный матч между «Динамо» и «Сибирь». Победу в игре одержали гости по буллитам со счётом 3:2.
На 10-й минуте первого периода Алексей Яковлев с передачи Артёма Жукова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Арсений Бринкман с передачи Владиславы Кодолы восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте первой двадцатиминутки Никита Сетдиков вновь вывел сибиряков вперёд.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
За 19 секунд до конца третьего периода Виталий Пинчук сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь». Победны бросок на счету Владимира Бутузова.
В следующей игре минчане сыграют с магнитогорским «Металлургом» 8 августа. «Сибирь» сыграет на предсезонном турнире имени Николая Пучкова с 23 по 27 августа в Санкт-Петербурге.