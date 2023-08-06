Хоккеисты СКА одержали первую победу на предсезонном турнире в Сочи

Петербургский СКА со счетом 6:4 победил "Сочи" в матче предсезонного хоккейного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

СКА одержал первую победу на турнире. Ранее петербургский клуб проиграл "Адмиралу" из Владивостока (2:3 после овертайма) и омскому "Авангарду" (1:5). "Сочи" потерпел первое поражение. Ранее сочинцы одолели сборную России (среди игроков до 23 лет) со счетом 2:1 и "Авангард" (3:1).