«Адмирал» разгромил «Сочи» и стал победителем предсезонного турнира

«Моряки» выиграли три матча из трёх.

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Сегодня, 7 августа, на стадионе «Шайба» в Сочи состоялся очередной матч предсезонного хоккейного турнира между «Сочи» и «Адмиралом». Подопечные Леонида Тамбиева одержали уверенную победу – 5:0.

Счёт на 18-й минуте открыл Максим Чудинов. Вскоре Николай Чебыкин отправил вторую шайбу в ворота хозяев. Автором третьего гола стал Руслан Ибатуллин, четвёртого – Дмитрий Сидляров. Довершил разгром «барсов» на 60-й минуте Тайлер Граовац.

Таким образом, «Адмирал» досрочно стал победителем турнира. Клуб из Владивостока одержал три победы из трёх. В заключительный день турнира 8 августа «Адмирал» сыграет с «Авангардом», СКА — со сборной России среди хоккеистов не старше 23 лет.