Хоккеист «Вашингтона: Овечкин взял меня под свое крыло

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон назвал капитана «столичных» Александра Овечкина потрясающим лидером и признался, что после прихода в команду россиянин взял его под крыло. Его слова передает портал Russian Machine Never Breaks.
«Было довольно круто иметь возможность учиться у Ови, наблюдать за ним и помогать ему всем, чем могу. Невозможно принимать как должное игру с кем-то настолько великим. Он был удивителен по отношению ко мне. Потрясающий лидер. Он взял меня под свое крыло.
У наc (c ним) было много разговоров о том, что значит быть лидером через четыре-пять лет или когда бы то ни было. Он довольно чаcто говорил об этом в поcледнее время. Это говорит о его характере и о том, наcколько cильно он переживает о cвоих партнерах по команде. Я проcто cтараюcь перенять вcе это», — сказал хоккеист.
4 августа Уилсон подписал новый семилетний контракт с «Вашингтоном».
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.