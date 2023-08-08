«Авангард» победил «Адмирал» в матче турнира Sochi Hockey Open

«Адмирал» (6 очков) потерпел первое поражение на турнире, который выиграл досрочно. «Авангард» (5 очков) занимает второе место в таблице. Позже во вторник в заключительном матче турнире сыграют петербургский СКА (3 очка) и сборная России (2).