«Авангард» победил «Адмирал» в матче турнира Sochi Hockey Open

«Авангард» победил «Адмирал» в матче турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open
Омский «Авангард» победил владивостокский «Адмирал» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Игорь Гераськин (19 я минута), Глеб Трикозов (24, 60), Кирилл Панюков (44) и Дмитрий Соловьев (54). У проигравших отличились Павел Варфоломеев (18) и Иван Емец (35).
«Адмирал» (6 очков) потерпел первое поражение на турнире, который выиграл досрочно. «Авангард» (5 очков) занимает второе место в таблице. Позже во вторник в заключительном матче турнире сыграют петербургский СКА (3 очка) и сборная России (2).