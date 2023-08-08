Сборная России по хоккею по буллитам обыграла СКА на турнире в Сочи

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе национальной команды дубль сделал Дмитрий Кателевский, по шайбе забросили Семен Демидов, Семен Синяткин и Максим Великов. У СКА дубль в активе Ильи Федотова, еще отличились Брендан Лайпсик, Эмиль Галимов и Иван Демидов. Победный буллит на счету Руслана Абросимова.