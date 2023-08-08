Сборная России по хоккею по буллитам обыграла СКА на турнире в Сочи
Сборная России по буллитам одержала победу над петербургским СКА в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В составе национальной команды дубль сделал Дмитрий Кателевский, по шайбе забросили Семен Демидов, Семен Синяткин и Максим Великов. У СКА дубль в активе Ильи Федотова, еще отличились Брендан Лайпсик, Эмиль Галимов и Иван Демидов. Победный буллит на счету Руслана Абросимова.
СКА, набрав четыре очка, занял четвертое место на турнире, сборная России (4) расположилась на последней строчке. Победу досрочно одержал владивостокский «Адмирал».
Трансляции матчей турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open вели телеканалы холдинга «Матч».