В Швеции назвали немыслимым возвращение российских хоккеистов

В IIHF назвали «немыслимым» возвращение россиян на международную арену
Андерс Ларссон, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) и председатель Шведской ассоциации хоккея, исключил возвращение российской и белорусской сборных на международные состязания на фоне текущей геополитической ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».
Ларссон заметил, что ШАХ полностью поддерживает решение федерации не допускать россиян и белорусов к участию в крупных турнирах.
По его мнению, с учетом всех обстоятельств, «совершенно немыслимо, чтобы Россия и Белоруссия участвовали» в международных соревнованиях.
Правление IIHF раз в год принимает решения по ключевым вопросам, отметил функционер.
По его словам, за постановлением о запрете на участие россиян и белорусов в чемпионатах мира в сезоне-2023/2024, принятым в марте 2022 года, «стоит шведский хоккей».
Напомним, что Совет IIHF также отобрал у России право провести молодежный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году.