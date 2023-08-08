В Швеции назвали немыслимым возвращение российских хоккеистов

Андерс Ларссон, член правления Международной федерации хоккея (IIHF) и председатель Шведской ассоциации хоккея, исключил возвращение российской и белорусской сборных на международные состязания на фоне текущей геополитической ситуации. Об этом пишет РИА «Новости».

Ларссон заметил, что ШАХ полностью поддерживает решение федерации не допускать россиян и белорусов к участию в крупных турнирах.

По его мнению, с учетом всех обстоятельств, «совершенно немыслимо, чтобы Россия и Белоруссия участвовали» в международных соревнованиях.

Правление IIHF раз в год принимает решения по ключевым вопросам, отметил функционер.

По его словам, за постановлением о запрете на участие россиян и белорусов в чемпионатах мира в сезоне-2023/2024, принятым в марте 2022 года, «стоит шведский хоккей».