Штайгер рассказал курьезную историю про Дадонова и Николишина

«С Николишиным неинтересно было ходить, потому что его в Челябинске все знали. Мы даже по кружке пива не могли выпить. Он был не просто душой и сердцем команды, но и заводилой во всех планах. Когда Женька Дадонов у нас играл, был такой шуточный конкурс — ложку себе вставляешь в зубы и бьёшь. Николиша его так затравил, что Дадон ударил и себе зуб сломал», — цитирует Штайгера пресс-служба «Актобе».