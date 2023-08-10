Хоккеист Кошечкин допустил проведение прощального матча в следующем году

«Посмотрим, сейчас начался новый сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята освободятся.



Чем занимаюсь сейчас? Наслаждаюсь жизнью без хоккея, уделяю время родителям, близким. Хочу пожить семейной жизнью», — приводит слова Кошечкина ТАСС.