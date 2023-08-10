Хоккеист Кошечкин допустил проведение прощального матча в следующем году

Российский голкипер Василий Кошечкин допустил проведение прощального матча в следующем году.
«Посмотрим, сейчас начался новый сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята освободятся.
Чем занимаюсь сейчас? Наслаждаюсь жизнью без хоккея, уделяю время родителям, близким. Хочу пожить семейной жизнью», — приводит слова Кошечкина ТАСС.
Напомним, в марте 40-летний хоккеист объявил о завершении карьеры. Накануне Кошечкин принял участие в прощальном матче пятикратного обладателя Кубка Гагарина и трёхкратного чемпиона мира Даниса Зарипова.
Добавим, что Кошечкин выступал за «Ак Барс», «Металлург», «Северсталь», «Ладу». Со сборной России он стал победителем (2009), серебряным (2010) и бронзовым призёром (2007) чемпионата мира, выиграл олимпийское золото в 2018 году.