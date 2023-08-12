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Овечкин о возможной работе министром спорта: «поживем - увидим»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что пока не определился, что будет делать после окончания контракта. Об этом пишет РИА «Новости».

Овечкин ответил на вопрос о работе министром спорта России
© globallookpress.com

Ранее заслуженный тренер России Владимир Крикунов предположил, что легендарный хоккеист после завершения игровой карьеры может возглавить министерство спорта России или стать депутатом.

Овечкин отметил, что его контракт с клубом заканчивается через три года. Поэтому он пока ничего не планирует.

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На просьбу прокомментировать высказывания Крикунова хоккеист коротко ответил: «Поживем - увидим».

В активе Овечкина кубок Гагарина, три победы на чемпионатах мира в составе сборной России, Кубок Стэнли. Он занимает второе место в перечне лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

Ранее хоккеист подал заявку в Роспатент на регистрацию его широко известной фразы «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»).

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