Овечкин ответил на вопрос о работе министром спорта России

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что пока не определился, что будет делать после окончания контракта. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее заслуженный тренер России Владимир Крикунов предположил, что легендарный хоккеист после завершения игровой карьеры может возглавить министерство спорта России или стать депутатом.

Овечкин отметил, что его контракт с клубом заканчивается через три года. Поэтому он пока ничего не планирует.

На просьбу прокомментировать высказывания Крикунова хоккеист коротко ответил: «Поживем - увидим».

В активе Овечкина кубок Гагарина, три победы на чемпионатах мира в составе сборной России, Кубок Стэнли. Он занимает второе место в перечне лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.