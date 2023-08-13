Российский хоккеист рассказал о зарплатах в МХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Александр Морозов рассказал о зарплатах в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Об этом сообщает Sport24.

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По словам игрока, во время выступлений за «Сахалинских акул» он получал 15 тысяч рулей в месяц.

«Но в прошлом году у нас были очень хорошие премиальные. За победу платили 10 тысяч рублей, а за победу над командой из топ-5 Золотого дивизиона — 20 тысяч», — заявил Морозов.

Российский хоккеист добавил, что в клубе их кормили и оплачивали жилье, поэтому зарплата была нужна только на карманные расходы.

«Бывало, конечно, что на выездах порции на обед или ужин были маленькими, я не наедался, приходилось что-то покупать из еды», — рассказал Морозов.