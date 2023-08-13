«Ак Барс» обыграл «Барыс» и вышел в финал Кубка ТАНЕКО

В Казани прошёл матч Кубка ТАНЕКО между местным «Ак Барсом» и «Барысом», который завершился победой хозяев со счётом 5:2.

На 14-й минуте первого периода Станислав Галиев открыл счёт в матче, а на 19-й минуте Вячеслав Войнов удвоил преимущество хозяев. На девятой минуте второго периода Артём Лукоянов забросил третью шайбу в ворота «Барыса», а в начале третьего периода Кирилл Семенов увеличил разрыв. Форвард «Барыса» Аркадий Шестаков сделал дубль, но Вадим Шипачев ответил собственной шайбой, установив окончательный счёт.