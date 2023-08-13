Латвийский хоккеист привёз Кубок Стэнли на родину и поел из него борща

«Конечно, мы пили пиво из трофея. Дома мы использовали его в качестве тарелки для борща на обед, потому что это обычно одно из первых блюд, которые я ем, когда возвращаюсь. Такое блюдо нелегко достать в Америке», — заявил Блюгерс.