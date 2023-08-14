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Овечкин вошёл в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ

Официальный сайт НХЛ составил список лучших действующих крайних нападающих. В список вошли четверо российских форвардов: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Овечкин вошел в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ
© Чемпионат.com

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;

2. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;

3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

4. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш»;

5. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»;

6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

7. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;

8. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;

9. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

10. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»;

11. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

12. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

13. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»;

14. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;

15. Райан Ньюджент-Хопкинс, «Эдмонтон Ойлерз»;

16. Джейк Гюнцель, «Питтсбург Пингвинз»;

17. Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс»;

18. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»;

19. Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»;

20. Патрик Кейн (свободный агент).

Ранее официальный сайт НХЛ составил список лучших действующих центрфорвардов лиги.

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