Овечкин вошел в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ

Овечкин вошёл в топ-20 лучших действующих крайних нападающих НХЛ
Официальный сайт НХЛ составил список лучших действующих крайних нападающих. В список вошли четверо российских форвардов: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
2. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
4. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш»;
5. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»;
6. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
7. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;
8. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
9. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
10. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»;
11. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
12. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;
13. Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»;
14. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз»;
15. Райан Ньюджент-Хопкинс, «Эдмонтон Ойлерз»;
16. Джейк Гюнцель, «Питтсбург Пингвинз»;
17. Джонни Годро, «Коламбус Блю Джекетс»;
18. Клейтон Келлер, «Аризона Койотс»;
19. Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»;
20. Патрик Кейн (свободный агент).
Ранее официальный сайт НХЛ составил список лучших действующих центрфорвардов лиги.