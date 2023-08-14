Чешский нападающий «Лады» получил российский паспорт

«Российское гражданство у Сафина и раньше было, оно у него двойное. Он приехал в «Ладу» по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии. А в прошлую пятницу Остап получил российский паспорт, теперь он является гражданином нашей страны и не считается легионером в КХЛ. Сейчас мы подписываем с ним контракт на сезон», — приводит слова Чеботарёва «Матч ТВ».