Чешский нападающий «Лады» получил российский паспорт

Чешский нападающий «Лады» Сафин получил российский паспорт
Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, что чешский нападающий Остап Сафин 11 августа получил российский паспорт. С этого времени он не считается легионером в КХЛ.
«Российское гражданство у Сафина и раньше было, оно у него двойное. Он приехал в «Ладу» по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии. А в прошлую пятницу Остап получил российский паспорт, теперь он является гражданином нашей страны и не считается легионером в КХЛ. Сейчас мы подписываем с ним контракт на сезон», — приводит слова Чеботарёва «Матч ТВ».
15 июля «Лада» объявила о заключении пробного контракта с нападающим Остапом Сафиным. На драфте НХЛ в 2017 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал его в четвёртом раунде под общим 115-м номером. С 2017 по 2022 год Остап выступал в Северной Америке. В минувшем сезоне он играл в Чехии за пражскую «Спарту».