Агент Гальченюка рассказал о заинтересованности ряда клубов КХЛ в услугах его клиента

«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса, сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы западной или Восточной конференции? Я бы сейчас не хотел обсуждать эту тему», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.