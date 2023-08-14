Павел Лысенков - о ситуации с Федотовым: «Мы не должны сжигать мосты с IIHF и НХЛ»

Обозреватель «Матч ТВ» разбирается в новом повороте «дела Федотова», которое всех ввергло в шок – Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала вратаря и ввела санкции против ЦСКА.

© КХЛ / Кузьмин Юрий

«Немая сцена», как в «Ревизоре»

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Расскажу хронологию этого дела, как я знаю события последнего месяца. Вы помните, что в начале июля голкипер Иван Федотов завершил службу в армии. После чего ЦСКА объявил, что армейцы подписали двухлетний контракт со своим бывшим игроком. КХЛ сначала этот договор не регистрировала, но через неделю его одобрила. А в Москве прошла пресс-конференция, на которой этот контракт был презентован — перед журналистами выступили Иван Федотов и главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, а вот президент клуба Игорь Есмантович в последний момент от участия отказался.

После этого НХЛ совместно с «Филадельфией» подали иск в IIHF. Заокеанская сторона настаивала на том, что контракт Федотова с «Флайерз» имеет силу и просто перенесен на год.

После этого Международная федерация хоккея начала разбирательство, проводя консультации с Федерацией хоккея России (ФХР). Глава IIHF Люк Тардиф, отвечая на запросы журналистов, всячески тянул время. В итоге история вместо обещанной недели длилась месяц.

В субботу появились первые результаты, когда в офис ФХР пришло письмо с предварительным решением IIHF. Согласно ему, Международная федерация предупреждала, что если Федотов будет играть за ЦСКА, то ему выпишут дисквалификацию. Вратарю рекомендовали отбыть в расположение «Филадельфии».

Но в понедельник IIHF внезапно для российской стороны изменила вердикт на более жесткий, даже карательный. Федотов уже дисквалифицирован на четыре месяца, до конца 2023 года. ЦСКА запрещено сроком на один год осуществлять международные трансферы, начиная с 11 августа. Контракт вратаря с «Филадельфией» признан действительным. Федотов должен отбыть в расположение заокеанского клуба.

Что дальше? Пока — «немая сцена», как в «Ревизоре». ЦСКА вырабатывает позицию, КХЛ изучает вопрос с юристами. Ну, а ФХР, согласно международным правилам, дала семь дней армейцам для изучения документов и выработки совместных действий.

Российский хоккей просто раздербанят

Отвечая на два известных русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?», предлагаю опустить первую часть. Как говорил советский нарком путей сообщения Лазарь Каганович: «У каждой аварии есть имя, отчество и должность».

И в принципе, всё очевидно. Потому что «дело Федотова» возникло на ровном месте. Стоило всего лишь через агента решить вопрос игрока с «Филадельфией», которой в самом деле вряд ли был нужен спортсмен без годичной практики, маршировавший по плацу вместо работы с клюшкой и шайбой. Просто надо было сначала расторгнуть отношения в Северной Америке, а потом работать с вратарем в России.

Ну вот зачем?

Поговорим о том, что делать. Личное мое мнение: нам категорически нельзя портить отношения на международном уровне. Если мы разругаемся с НХЛ, уже вскоре из России будут дергать одного за другим талантливых юниоров. Вы забыли, как было в «деле Малкина» в 2007 году? Джино просто убежал в НХЛ, а международный суд решил, что его действующий контракт с «Магниткой» был подписан под давлением. Никто даже не подумал занять сторону России. Никакая IIHF нам в этом не поможет. И уже завтра ровным клином за океан могут полететь: Прохор Полтапов (ЦСКА — «Баффало»), Матвей Мичков (СКА — «Филадельфия»), Дмитрий Симашев («Локомотив» — «Аризона»)…

Я не говорю, что уедут конкретно эти ребята. Но мы можем попасть под такую же лавину, как в начале 90-х, когда российский хоккей жестко и цинично дербанили.

Если мы разругаемся с IIHF, послав куда подальше Люка Тардифа и его конторку, то на декабрьский домашний турнир в Москве можем не получить даже Казахстан с Китаем, да и белорусы до нас рискуют не доехать. В мае с ними тоже можем не устроить турне. А когда спадет железный занавес, то вернуться в IIHF нам будет крайне сложно. Это примерно как России выйти из Международного олимпийского комитета, несмотря на все одиозное отношение к нам Томаса Баха. Выйти можно, но что будет дальше? Вот поэтому глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков бьется как лев за то, чтобы эти отношения с МОК не сломали неосторожные заявления и действия наших чиновников, далеких от спорта.

ФХР и КХЛ должны помочь ЦСКА

Мы попали в очень неприятную ситуацию. Больше всего жаль хорошего парня Ивана Федотова. Его забрали в армию прямо с улицы. Не вытащили с Северного флота, дав отслужить весь год на всю катушку. Это обязанность российского гражданина. Но не будем забывать, что Федотов — элитный спортсмен, лучший вратарь КХЛ, который за год растерял свою квалификацию.

Теперь Иван, понадеявшись на то, что с его контрактом в России всё будет нормально, получил отстранение от хоккея еще на треть года. Мы что, карьеру Федотова совсем добить хотим?

ФХР, КХЛ и ЦСКА должны провести мозговой штурм, чтобы выйти из этой ситуации, не выламывая дверь ногой, а проявив всю хоккейную дипломатию. Иван Федотов должен отработать год в «Филадельфии» — значит, так тому и быть. Тем более сам игрок через агента Джей Пи Берри уже заявлял, что к такому повороту готов. Да и дисквалификация IIHF не действует в Северной Америке.

И нужно помочь ЦСКА оспорить и снять эту годичную дисквалификацию, потому что на российском рынке найти хорошего голкипера теперь будет сложно, а за границей подписать кого-то запрещено — бан от IIHF.