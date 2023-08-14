В ЦСКА сделали заявление о дисквалификации Федотова

В московском ЦСКА сделали заявление о дисквалификации вратаря Ивана Федотова Международной федерацией хоккея (IIHF). Оно приводится на сайте клуба.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у руководства армейцев нет сомнений, что Федотов примет участие в предстоящем сезоне.

О дисквалификации Федотова стало известно ранее 14 августа. Она будет действовать на протяжении четырех месяцев с 1 сентября. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действительного соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».