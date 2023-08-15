Генменеджер, задрафтовавший Амирова в НХЛ, высказался о смерти игрока

«Питтсбург», присоединяясь к «Торонто Мэйпл Лифс» и всему хоккейному сообществу, оплакивает утрату Родиона Амирова.



Наши мысли и сердца сейчас — с его родителями и семьёй. Их оптимизм и удивительный взгляд на жизнь в течение всей битвы Родиона были непоколебимы и невероятны.



Мне так грустно из-за потери такого замечательного молодого человека с таким большим потенциалом. Его беззастенчивый позитив — даже когда он столкнулся с ужасным диагнозом — останется со мной навсегда. Родион был ярким примером мужества, и я уверен, что его дух тронул каждого и будет жить в каждом, кому посчастливится его знать», — говорится в сообщении.