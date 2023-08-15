Ушел из жизни ветеран уральского хоккея, администратор ХК «Автомобилист» Юрий Еремин

Вся жизнь Юрия Викторовича была связана с хоккеем. Будучи игроком, Ерёмин защищал цвета свердловского «Спартака» (1961 г.) и нижнетуринского «Факела» из Свердловска-45 (1962-1971 гг.) В дальнейшем, уже перейдя на тренерскую должность, он работал на протяжении нескольких лет в «Факеле». В 1976 году Ерёмин стал администратором свердловского «Автомобилиста», который позже был переименован в «Спартак» и «Динамо-Энергию».