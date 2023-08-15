Овечкин назвал факторы, которые могут помешать ему побить рекорд Гретцки

«Опять же, кто то мог догнать Гретцки, но не сделал этого. Были причины у того же Яромира Ягра, того же Горди Хоу. Но до сих пор не верится, что его можно побить. Вроде кажется, 72 шайбы… Но здесь очень много факторов: травмы, стечение обстоятельств. Конечно, будем пытаться, будем делать все возможное, но посмотрим», — сказал Овечкин.