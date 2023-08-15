Овечкин назвал факторы, которые могут помешать ему побить рекорд Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вероятность того, что он побьет рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».
«Опять же, кто то мог догнать Гретцки, но не сделал этого. Были причины у того же Яромира Ягра, того же Горди Хоу. Но до сих пор не верится, что его можно побить. Вроде кажется, 72 шайбы… Но здесь очень много факторов: травмы, стечение обстоятельств. Конечно, будем пытаться, будем делать все возможное, но посмотрим», — сказал Овечкин.
На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.
На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.