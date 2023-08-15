Овечкин рассказал о срыве матчей с участием "Вашингтона" в России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в его команда могла сыграть с «Сент-Луис Блюз» в России, но матчи отменили из-за пандемии Covid-19. Его слова передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Мы должны были играть с «Сент Луисом», но случилось так, что пришел вирус всем известный. И поэтому все поставилось на паузу. Нужно было только подписать бумаги, и должны были играть «Вашингтон» — «Сент Луис» в Москве. И в Питере, по моему. Две игры», — заявил Овечкин.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.