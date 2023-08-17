Уткин высказался о ситуации с контрактом Ивана Федотова

«Футбол – это место гуманизма в российском спорте, по крайней мере, в сравнении с хоккеем. Помните вратаря ЦСКА Ивана Федотова? Он сыграл огромную роль на последней зимней Олимпиаде, последней, видимо, на какой-то ещё срок вперёд, в том, что сборной России досталась серебряная медаль. Он явно был лучшим игроком в той команде.



Короче, помните, как его над год сплавили в армию, когда выяснилось, что он собирается уехать в НХЛ в команду «Филадельфия»? Да, можно много говорить о том, что в армии так или иначе должны служить все. Смешнее всего выступил главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, который сказал, что тоже служил два года. Мы с вами эту службу видели, кто застал – всё это на льду происходило.



И вот отслужил человек год, и выяснилось, что его контракт с «Филадельфией» всё ещё действителен. В это все поверили, кроме ЦСКА. И теперь Иван Федотов забанен на всём пространстве, которое контролирует Международная федерация хоккея, потому что контракт с «Филадельфией» таки действителен. А ЦСКА получает запрет на трансферы на год.



Я только одного не понимаю. Иван Федотов – вратарь вратарём, они – особенные люди. Уже были у него фотографии из отпуска в Дубае, куда он выехал после своего армейского похода. Он, между прочим, стал старшим матросом на Северном флоте. Ему там в хоккей даже давали играть. Теперь, правда, не дадут. Ну вот был ты уже в Дубае. Ну слетай ты в Филадельфию на пару дней, выясни на месте, что происходит. Хочешь – останься, хочешь – нет.



Короче говоря, в итоге парню ломают жизнь. И ломают ради чего? Чтобы Международная федерация хоккея закрыла глаза на все российские контракты с игроками? Как вы думаете, сколько теперь молодых хоккеистов возьмёт и поедет поверх всех этих документов? Если вы не уважаете чужие документы, кто ваши уважать будет? У меня совершенно нет такой позиции, что НХЛ – хорошо, КХЛ – плохо. Абсолютно нет.



Вот хороший способ сделать так, чтобы молодые хоккеисты просто магистральной дорогой ехали в Северную Америку, помимо всех соглашений. И Матвей Мичков, думаю, будет одним из. Если вы не знаете, это очень талантливый хоккеист, которых, как считается, сопоставимых по таланту, давно не появлялось в РФ. Ну как развидеть эту историю? Уже невозможно», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.